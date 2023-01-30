США відправили до України перші 60 БМП Bradley

https://racurs.ua/ua/n179418-ssha-vidpravyly-do-ukrayiny-pershi-60-bmp-bradley.html

Ракурс

Транспортне управління США відправило першу партію бойових машин Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 млрд.

Про це повідомила Служба розповсюдження візуальної інформації міністерства оборони США на своєму офіційному сайті. Вантаж, що містить понад 60 Bradley, залишив береги Північного Чарльстона штату Південна Кароліна 25 січня

Раніше повідомлялося, що Україна отримає бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS.

M2 Bradley — основна бойова машина піхоти армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems.

Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, возимий — 600. В арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.

Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння — спарений з гарматою кулемет M240C.