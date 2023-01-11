Коли ЗСУ отримають БМП Bradley для наступу, назвав Пентагон

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Збройні сили України отримають американські БМП Bradley за кілька тижнів. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Liga.нет.

В оборонному відомстві США розраховують, що ЗСУ отримають бойові машини піхоти впродовж кількох тижнів. Окрім цього, Райдер наголосив, що Вашингтон надаватиме військову допомогу Києву не лише для оборони, а й для звільнення тимчасово окупованих територій.

Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці, — заявив бригадний генерал армії США.

Райдер додав, що навчання на Bradley проходитиме на німецькій базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги США включає 50 БМП Bradley, 500 протитанкових ракет TOW, 250 тис. набоїв калібру 25 мм, 4 тис. авіаційних ракет Zuni, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 18 155-мм самохідних гаубиць та інше.