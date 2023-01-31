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850 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n179420-850-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 127 тис. 500 рашистів.
За минулу добу цей показник зріс на 850 осіб. Про це сьогодні, 31 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 201 танк;
- 6 тис. 378 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 197 артилерійських систем;
- 454 одиниці РСЗВ;
- 221 одиницю засобів ППО;
- 293 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 1 тис. 951 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 796 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 48 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 200 одиниць спеціальної техніки.
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