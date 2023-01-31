Продолжаются 342-е вторые сутки противостояния полномасштабному российскому вторжению, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n179420-850-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 127 тис. 500 рашистів.

За минулу добу цей показник зріс на 850 осіб. Про це сьогодні, 31 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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