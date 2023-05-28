Санкции против Ирана — Зеленский внес в Раду постановлениеhttps://racurs.ua/n183516-sankcii-protiv-irana-zelenskiy-vnes-v-radu-postanovlenie.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вніс до Верховної Ради проект постанови про затвердження рішення РНБО про застосування санкцій щодо Ірану.
Про це свідчить інформація, опублікована на сторінці постанови на сайті парламенту.
Згідно з інформацією на сайті ВР, проєкт уже переданий на розгляд керівництва парламенту та Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, передає Укрінформ.
Затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран», уведене в дію Указом Президента від 27 травня 2023 року № 308/2023, — пропонується у проекту документа.
У своєму рішенні від 27 травня РНБО вирішила застосувати щодо Ірану секторальні санкції терміном на 50 років.
Раніше в інтерв’ю італійським ЗМІ Зеленський заявив, що Іран продав рф понад тисячу дронів та іншу зброю. Також у щоденному відеозверненні від 24 травня Зеленський звернувся до народу Ірану, закликавши не ставати співучасниками російського терору.