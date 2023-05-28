Владимир Зеленский, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n183516-sankcii-protiv-irana-zelenskiy-vnes-v-radu-postanovlenie.html

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Володимир Зеленський, президент України, вніс до Верховної Ради проект постанови про затвердження рішення РНБО про застосування санкцій щодо Ірану.

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Про це свідчить інформація, опублікована на сторінці постанови на сайті парламенту.

Згідно з інформацією на сайті ВР, проєкт уже переданий на розгляд керівництва парламенту та Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, передає Укрінформ.

Затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран», уведене в дію Указом Президента від 27 травня 2023 року № 308/2023, — пропонується у проекту документа.

У своєму рішенні від 27 травня РНБО вирішила застосувати щодо Ірану секторальні санкції терміном на 50 років.

Раніше в інтерв’ю італійським ЗМІ Зеленський заявив, що Іран продав рф понад тисячу дронів та іншу зброю. Також у щоденному відеозверненні від 24 травня Зеленський звернувся до народу Ірану, закликавши не ставати співучасниками російського терору.