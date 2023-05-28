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Выборы в Турции - Эрдоган раздавал детям деньги, ЦИК считает голоса
Выборы в Турции — Эрдоган раздавал детям деньги, ЦИК считает голоса (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183530-vybory-v-turcii-erdogan-razdaval-detyam-dengi-cik-schitaet-golosa-video.htmlРакурс
Вибори президента Туреччини вперше в історії проходять у два тури. Голосування на дільницях вже завершилося, триває підрахунок голосів. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган змагається з лівоцентристським політиком Кемалем Киличдароглу.
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У першому турі голосування жоден кандидат не зміг подолати необхідний 50-відсотковий бар'єр.
За попередніми даними, як пише Anadolu Agency, після підрахунків половини бюлетенів на виборах президента Ердоган здобуває понад 55% голосів, Киличдароглу — понад 44%.
Окрім цього, чинний президент сусідньої країни сьогодні відзначився тим, що роздавав гроші біля виборчої дільниці у Стамбулі. Готівку політик вручав неповнолітнім — у них ще не має права голосу, а тому, за законом, це не вважається підкупом виборців. Під час першого туру президентських виборів він також роздавав дітям гроші та подарунки.
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