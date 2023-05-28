Вибори у Туреччині — Ердоган роздавав дітям гроші, ЦВК рахує голоси

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Вибори президента Туреччини вперше в історії проходять у два тури. Голосування на дільницях вже завершилося, триває підрахунок голосів. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган змагається з лівоцентристським політиком Кемалем Киличдароглу.

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У першому турі голосування жоден кандидат не зміг подолати необхідний 50-відсотковий бар'єр.

За попередніми даними, як пише Anadolu Agency, після підрахунків половини бюлетенів на виборах президента Ердоган здобуває понад 55% голосів, Киличдароглу — понад 44%.

Окрім цього, чинний президент сусідньої країни сьогодні відзначився тим, що роздавав гроші біля виборчої дільниці у Стамбулі. Готівку політик вручав неповнолітнім — у них ще не має права голосу, а тому, за законом, це не вважається підкупом виборців. Під час першого туру президентських виборів він також роздавав дітям гроші та подарунки.