Авиация и артиллерия ВСУ атаковали С-300, пункты управления и склад БК – Генштаб

https://racurs.ua/n183534-aviaciya-i-artilleriya-vsu-atakovali-s-300-punkty-upravleniya-i-sklad-bk-rf-genshtab.html

Ракурс

Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України впродовж доби уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, три пункти управління та склад боєприпасів окупаційної армії росії.

.

Про це 28 травня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Окрім цього, авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбника, а також два — по зенітно-ракетних комплексах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. На Куп’янському напрямку ворог протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області.

На Лиманському напрямку загарбник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по низці населених пунктів Харківщини, Луганщини та Донеччини.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Василівка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії й обстрілювати низку населених пунктів.