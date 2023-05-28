Генштаб: 80 россиян дезертировали в Лисичанске, близ Бахмута – еще 30

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В тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 солдатів окупаційної армії росії, а в районі Бахмута — ще близько 30 найманців з так званої ПВК «Вагнера».

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 28 травня.

У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу «Шторм-Z» російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Також в районі Бахмута дезертирували близько 30 осіб з ПВК «Вагнер», які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку, — вказали у Генштабі ЗСУ.

Окрім цього, у Нижньосірогозькому районі тимчасово окупованої території Херсонщини триває примусова паспортизація громадян України. Зокрема, російські окупанти постійно тиснуть на місцевих мешканців, погрожуючи депортацією та конфіскацією майна.

Громадянам з українським паспортом, водійським посвідченням та технічним паспортом на транспортний засіб погрожують конфіскацією в разі відмови отримання документів російського зразка, — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, останнім часом в російській армії все частіше трапляються випадки непокори військовому керівництву, у зв’язку з цим окупанти вдаються до дезертирства та здачі у полон.