Крылатые ракеты Storm Shadow поразили все цели, определенные Генштабом - Резников

https://racurs.ua/n183538-krylatye-rakety-storm-shadow-porazili-vse-celi-opredelennye-genshtabom-reznikov.html

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Крилаті ракети Storm Shadow вразили 100% цілей, визначених Генеральним штабом Збройних сил України. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков під час телемарафону.

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Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% — це влучні ураження по цілях, визначених Генштабом. 100 на 100. Абсолютно результативно, — вказав глава Міноборони.

Резніков додав, що під час зустрічі з британським колегою Беном Воллесом минулого тижня він представив йому двох українських пілотів, які застосували ракети Storm Shadow. Пілоти подарували Воллесу червону стрічку, яка фіксує ракету перед запуском, як сувенір.

Нагадаємо, 11 травня Воллес підтвердив передачу Британією Україні крилатих ракет Storm Shadow. Ці ракети класу «повітря-земля» розробила Велика Британія спільно з Францією. Українські Повітряні сили для запуску ракет використовують фронтові літаки-розвідники Су-24МР. Ракета належить до відносно нових крилатих ракет класу повітря-земля. Її дальність сягає — понад 250 км.