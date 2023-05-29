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Стало известно, сколько ракетоносителей россия вывела в Черное море
Стало известно, сколько ракетоносителей россия вывела в Черное мореhttps://racurs.ua/n183543-stalo-izvestno-skolko-raketonositeley-rossiya-vyvela-v-chernoe-more.htmlРакурс
У Чорному морі станом на ранок 29 травня перебувають шість ворожих російських кораблів. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
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Серед них — один ракетоносій з можливим залпом до восьми ракет типу «Калібр».
Нагадаємо, у ніч на 29 травня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Сьогодні на підльотах до Києва військові збили понад 40 ворожих цілей, серед яких ударні дрони та ракети. Ударів по Києву не було допущено. Ворог застосував «Шахеди» і одночасно з району Каспію російські літаки Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно, Х-101/555.
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