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Эрдоган выиграл выборы с 52% и призвал к единству расколотую Турцию
Эрдоган выиграл выборы с 52% и призвал к единству расколотую Турциюhttps://racurs.ua/n183544-erdogan-vyigral-vybory-s-52-i-prizval-k-edinstvu-raskolotuu-turciu.htmlРакурс
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 травня переобрався на новий президентський термін — у другому турі виборів його підтримали 52%. Політик пообіцяв об'єднання країни на підтримку національних цінностей.
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Переможну промову Ердогана в Анкарі цитувало державне агентство Anadolu.
Ми поважаємо волю виборців, як робили це на всіх попередніх виборах. Перемогли не лише ми. Перемогла — Туреччина, перемогла — демократія! На виборах 28 травня — не було тих, хто програв, переміг весь 85 млн народ Туреччини. Настав час для єдності та згуртування в ім’я національних цілей та ідей, — заявив Ердоган.
Суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу, лідер Республіканської народної партії (CHP) і кандидат у президенти від Національного альянсу, набрав 47,84% голосів, коли було відкрито 99,85% скриньок для голосування. Це свідчить про глибокий розкол суспільства Туреччини.
Ердоган заявив, що інфляція є найактуальнішою проблемою Туреччини.
Ці вибори вважалися одними з найбільш значущих для Туреччини, оскільки опозиція розраховувала скинути Ердогана та змінити його політику, яку він провадить з 2003 року.
Ключовими питаннями на цих виборах були стрімке зростання інфляції та вартості життя, а також наслідки руйнівних землетрусів, які забрали понад 50 тисяч життів.
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