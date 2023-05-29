Ердоган виграв вибори з 52% і закликав до єдності розколену Туреччину

https://racurs.ua/ua/n183544-erdogan-vygrav-vybory-z-52-i-zaklykav-do-iednosti-rozkolenu-turechchynu.html

Ракурс

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 травня переобрався на новий президентський термін — у другому турі виборів його підтримали 52%. Політик пообіцяв об'єднання країни на підтримку національних цінностей.

.

Переможну промову Ердогана в Анкарі цитувало державне агентство Anadolu.

Ми поважаємо волю виборців, як робили це на всіх попередніх виборах. Перемогли не лише ми. Перемогла — Туреччина, перемогла — демократія! На виборах 28 травня — не було тих, хто програв, переміг весь 85 млн народ Туреччини. Настав час для єдності та згуртування в ім’я національних цілей та ідей, — заявив Ердоган.

Суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу, лідер Республіканської народної партії (CHP) і кандидат у президенти від Національного альянсу, набрав 47,84% голосів, коли було відкрито 99,85% скриньок для голосування. Це свідчить про глибокий розкол суспільства Туреччини.

Ердоган заявив, що інфляція є найактуальнішою проблемою Туреччини.

Ці вибори вважалися одними з найбільш значущих для Туреччини, оскільки опозиція розраховувала скинути Ердогана та змінити його політику, яку він провадить з 2003 року.

Ключовими питаннями на цих виборах були стрімке зростання інфляції та вартості життя, а також наслідки руйнівних землетрусів, які забрали понад 50 тисяч життів.