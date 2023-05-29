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Ракурс
Беспилотник-разведчик США летает у берегов Крыма

Беспилотник-разведчик США летает у берегов Крыма (ФОТО)

29 мая 2023, 11:21
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Американський безпілотник-розвідник RQ-4B Global Hawk виконує політ біля берегів тимчасово окупованого Криму. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.


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Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR. Однією з основних завдань цього виду безпілотного літального апарату є розтин районів ППО.

RQ-4A Global Hawk призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки. Безпілотник оснащений інтегрованою системою спостереження і розвідки HISAR. Радар може виявляти наземні рухомі об'єкти з визначенням їхніх координат та швидкості в радіусі 100 км. Денна електронно-оптична цифрова камера забезпечує отримання зображень з високою роздільною здатністю.

Источник: Ракурс


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