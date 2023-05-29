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Ракурс
Рада согласилась перенести День памяти и победы над нацизмом на 8 мая

Рада согласилась перенести День памяти и победы над нацизмом на 8 мая

29 мая 2023, 16:15
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Рада схвалила встановлення 8 травня вихідним днем і Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.


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Відповідний законопроект, поданий президентом України на початку травня у парламент, підтримали 317 нардепів. Про це у Телеграм написав депутат Ярослав Железняк.

9 травня спільно з державами Європейського Союзу Україна відзначатиме День Європи. Відповідний указ раніше також підписав президент України Володимир Зеленський.

Відтак День Перемоги має бути скасований, він переїде на 8 травня під іншою назвою.

У 2015 році президент Петро Порошенко своїм указом встановив 8 травня як День пам’яті та примирення, а Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні залишалося 9 травня.

Источник: Ракурс


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