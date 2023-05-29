В Киеве задержали мужчин, снимавших работу ПВО - помогли неравнодушные

https://racurs.ua/n183562-v-kieve-zaderjali-mujchin-snimavshih-rabotu-pvo-pomogli-neravnodushnye.html

Ракурс

У Києві 29 травня затримали ще двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Поліція проводила спецоперацію.

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На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих знімали роботу ППО. На місце було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку.

Протягом години на одній з вулиць Святошинського району поліція затримала 23-річного молодика.

Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. За пів години на вулиці Ушакова правоохоронці зупинили 26-річного керманича BMW.

Чоловіків доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України.

Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО і просить зберігати інформаційну тишу, адже мовчання — надійний тил ЗСУ.