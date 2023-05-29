Дания планирует увеличить фонд военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов

Немає жодних вказівок на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад десять мільярдів данських крон 2024 року, — цитує прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен DR. dk.

Уряд у 2023 році виділить до фонду ще 7,5 млрд данських крон цього року, а загалом це означатиме 14,5 млрд крон у фонді. А наступного року уряд додасть до фонду ще 10,4 млрд крон.

Цей значний внесок сприятиме подальшому зміцненню бойових спроможностей Збройних Сил України в короткостроковій та середньостроковій перспективі. В єдності наша сила!, — заявив Володимир Зеленський у Twitter.

У березні 2023 року уряд Данії створив фонд на 7 мільярдів данських крон (1 млрд доларів) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні. Основну частину коштів — понад 767 мільйонів доларів — спрямували на військову допомогу.

Також Данія входить до «танкової коаліції» — об'єднання країн, які допомагають підсилити українське військо західними танками. Зокрема, Данія спільно з Німеччиною та Нідерландами передасть Україні близько сотні танків Leopard 1. Проект з модернізації великої кількості танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною розпочався у лютому.

Також у квітні Данія передала Україні 19 самохідних артилерійських установок CAESAR 8×8 французького виробництва компанії NEXTER. Передача техніки супроводжувалася навчанням майбутніх українських екіпажів.

Наразі Данія разом з Нідерландами очолює європейську коаліцію з проведення тренувань для українських льотчиків на винищувачах F-16.