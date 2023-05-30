Последствия падения обломков БПЛА в Киеве. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n183578-massirovannyy-udar-po-kievu-nochu-sily-pvo-sbili-bolee-20-dronov.html

Ракурс

Армія російської федерації вночі 30 травня атакувала Київ десятками безпілотників.

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Під час повітряної тривоги в столиці сили ППО збили понад 20 цілей. Внаслідок падіння уламків у різних районах міста є руйнування, пожежі, а також постраждалі та жертви. Ця повітряна атака на Київ стала вже 17-ю з початку травня, і була попередньо здійснена виключно ударними дронами типу Shahed. Про це керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив у Telegram.

За його словами, напад був здійснений з різних напрямків, у кілька хвиль. У столиці повітряна тривога тривала майже три години.

Попко додав, що за останню добу ворог здійснив вже три напади на столицю України. При чому росіяни постійно змінюють зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно ударні безпілотники.

Міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram повідомив, що вибухи пролунали у багатьох районах міста. У двох приватних будинках Дарницького району через падіння уламків виникла пожежа. А в Печерському районі горіли три машини. У Голосіївському районі загорілася багатоповерхівка через падіння уламків. Ще один житловий будинок був пошкоджений. Рятувальники евакуювали 20 осіб, одна особа загинула. Загалом в Голосіївському районі госпіталізували чотирьох постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.

Горів житловий будинок і в Подільському районі, але інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня на підльотах до Києва військові збили понад 40 ворожих цілей, серед яких були ударні дрони та ракети. Ударів по столиці не було допущено.