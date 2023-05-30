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Ракурс
москву и подмосковье рф атаковали десятки БПЛА. Фото: Telegram-каналы

москву и подмосковье рф атаковали десятки БПЛА (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2023, 08:50
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Атака дронів на москву та московську область сталася вранці 20 травня.


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БПЛА невідомого походження врізалися щонайменше два житлові будинки. Російська пропаганда повідомляє про збиття шести дронів станом на 7.00. А станом на 7.40 в різних населених пунктах москвоської області нарахували близько 111 вибухів. Точна кількість БпЛА станом на зараз невідома. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Вибухи лунають й на території столиці країни-агресора. Мер москви сергій собянін заявив, що у кількох будинках «сталися незначні пошкодження».

З метою безпеки жителів двох будинків, які постраждали від потрапляння БПЛА у москві, евакуйовані, — заявив він.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що відомо про 13 збитих БПЛА на підльоті — рубльовка, красногірський район, істринський район, нова москва. Три дрони, ймовірно через роботу ППО, влучили в житлові будинки на ленінському проспекті, профспілковій вулиці та вулиці атласова.

москву та підмосков’я рф атакували десятки БПЛА. Фото: Telegram-канали

москву та підмосков’я рф атакували десятки БПЛА. Фото: Telegram-канали

москву та підмосков’я рф атакували десятки БПЛА. Фото: Telegram-канали

москву та підмосков’я рф атакували десятки БПЛА. Фото: Telegram-канали

Нагадаємо, американська розвідка на основі перехоплень повідомлень російської та української сторін зробила висновок, що за атакою безпілотників на кремль, яка сталася на початку травня, може стояти Україна.

Источник: Ракурс


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