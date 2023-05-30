москву та підмосков’я рф атакували десятки БПЛА. Фото: Telegram-канали

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Ракурс

Атака дронів на москву та московську область сталася вранці 20 травня.

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БПЛА невідомого походження врізалися щонайменше два житлові будинки. Російська пропаганда повідомляє про збиття шести дронів станом на 7.00. А станом на 7.40 в різних населених пунктах москвоської області нарахували близько 111 вибухів. Точна кількість БпЛА станом на зараз невідома. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Вибухи лунають й на території столиці країни-агресора. Мер москви сергій собянін заявив, що у кількох будинках «сталися незначні пошкодження».

З метою безпеки жителів двох будинків, які постраждали від потрапляння БПЛА у москві, евакуйовані, — заявив він.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що відомо про 13 збитих БПЛА на підльоті — рубльовка, красногірський район, істринський район, нова москва. Три дрони, ймовірно через роботу ППО, влучили в житлові будинки на ленінському проспекті, профспілковій вулиці та вулиці атласова.

Нагадаємо, американська розвідка на основі перехоплень повідомлень російської та української сторін зробила висновок, що за атакою безпілотників на кремль, яка сталася на початку травня, може стояти Україна.