Ракетные и дроновые атаки россии по Киеву объяснили в ISW

Ракетные и дроновые атаки рф по Киеву объяснили в ISW. Фото:

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Країна-агресор росія останнім часом стала частіше атакували Київ з повітря.

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Однак ракетні та дронові атаки росіян знизили для них можливість стримати очікуваний контрнаступ Збройних сил України. Окупанти завдали ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва в ніч з 28 на 29 травня, а також вдень 29 травня. Тоді в Генштабі ЗСУ повідомляли про запуск ворогом 40 авіаційних крилатих ракет Х-101/Х-555 та 38 БПЛА «Shahed-131/136» у ніч з 28 на 29 травня. А вдень 29 травня ворог випустив 11 ракет «Іскандер-М/К». Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українське командування звітувало про перехоплення всіх 11 ракет «Іскандер», 40 крилатих ракет та БПЛА «Шахед», які були націлені на Київ та Київську область. Також ППО збивало ворожі ракети та дрони поблизу Львова, Миколаєва та Одеси, але російські ракети все ж влучили по портовій інфраструктурі Одеси та об'єкті військової інфраструктури в Хмельницькій області.

Аналітики ISW вважають, що росія витрачає ракети, намагаючись «відтягнути» початок контрнаступу ЗСУ. Але те, що рф віддає пріоритет атак на Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії суттєво стримувати потенційні українські контрнаступальні дії.

Нагадаємо, вночі 30 травня повітряна атака на Київ стала вже 17-ю з початку травня, і була здійснена виключно ударними дронами типу Shahed. Внаслідок падіння уламків БПЛА у різних районах міста є руйнування, пожежі, а також постраждалі та жертви.