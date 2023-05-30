Атака БПЛА на москву. Фото:

https://racurs.ua/n183593-ataka-bpla-na-moskvu-yavlyaetsya-chastu-formirovochnyh-operaciy-ukrainy-ft.html

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Україна проводить серію сміливих «формувальних операцій», які направлені на те, щоб обдурити російське командування та підготувати поле бою перед контрнаступом.

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Спочатку сталася несподівана атака БПЛА по будівлі кремля в москві, а далі російські добровольці зайшли на територію бєлгородської області. Це змусило окупантів перекинути свої підрозділи з фронту у прикордонні регіони. Після цього був в Чорному морі безпілотниками був атакований розвідувальний корабель «Іван Хурс». А сьогодні вранці десятки БПЛА атакували москву та область. Про це повідомляє британське видання Financial Times.

За інформацією журналістів ці події є частиною дедалі сміливіших «формувальних операцій», які вимагають росію реагувати.

Це операції української сірої зони, які вимагають від росії витрат ресурсів — чи то війська, чи то інформаційні операції. Вони схожі на спритність рук фокусника: вони обманюють глядача і привертають його увагу в іншому місці, — заявив представник Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті Джон Спенсер.

Неназваний український топ-чиновник розповів у коментарі, що успішний наступ починається з успішного психологічного наступу. А моральний дух загарбників зараз перебуває не на найвищому рівні.

А представник української військової розвідки зазначив, що рейд та інші операції, які можуть відбуватися у майбутньому, повинні не лише вдарити по моральному духу росіян, але й змусити ворога передислокувати війська вздовж кордону.

Нагадаємо, вранці 30 травня москва та московська область були атаковані від 25 до 32 безпілотниками. Три дрони врізалися у житлові будинки, інші нібито були збиті системами ППО. Деякі дрони впали на території елітних селищ, неподалік резиденції російського диктатора володмира путіна та маєтка міністра оборони рф сергія шойгу.

Джерело: Financial Times