США завтра объявят о новых санкциях против рф и пакете помощи для ВСУ

https://racurs.ua/n183607-ssha-zavtra-obyavyat-o-novyh-sankciyah-protiv-rf-i-pakete-pomoschi-dlya-vsu.html

Ракурс

США в середу, 31 травня, оголосять про новий пакет військової допомоги Збройним силам України на 300 млн доларів. Про це пише «Голос Америки».

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Нова допомога складатиметься з боєприпасів для ЗРК Patriot, РСЗВ HIMARS, системи ППО Avenger, некеровані авіаційні ракети Zuni та ракети AIM-7 класу «повітря-повітря» з радіолокаційним наведенням.

Окрім цього, незабаром Вашингтон запровадить нові санкції проти країни-агресора росії.

Також нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить про передачу Лондоном сотень ракет для ППО і нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України. Раніше CNN повідомило, що Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал перед контрнаступом. Пізніше Британія офіційно підтвердила передачу ЗСУ ракет Storm Shadow.