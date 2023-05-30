СБУ призывает владельцев уличных камер немедленно прекратить онлайн-трансляции

https://racurs.ua/n183608-sbu-prizyvaet-vladelcev-ulichnyh-kamer-nemedlenno-prekratit-onlayn-translyacii.html

Ракурс

Служба безпеки України закликає власників вуличних відеокамер припинити онлайн-трансляцію у соцмережах. Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації ситуації довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об'єктів.

.

росія використовує вразливість сучасних веб-камер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський «злам», — наголошують в СБУ.

Там нагадали, що за поширення фото і відео роботи ППО можна отримати до 12 років ув’язнення. Також СБУ просить повідомити про трансляції, які відбуваються в режимі реального часу, в офіційний чат-бот СБУ.

Нагадаємо, інформація з відеокамер транслюється на YouTub, що забезпечує ворогу швидкий і вільний доступ до потрібної інформації.