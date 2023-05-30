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Ракурс
Столтенберг - Мы не наблюдаем усталости стран НАТО от Украины

Столтенберг — Мы не наблюдаем усталости стран НАТО от Украины

30 мая 2023, 22:50
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чи спостерігається у країнах Заходу втома від війни країни-агресора росії проти України.


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Усі стежать, чи є ознаки втоми в наших демократіях у країнах НАТО та партнерах щодо надання підтримки, але поки що ми цього не бачимо. Ми бачимо постійну сильну підтримку з різного політичного спектру в Європі та США, — вказав очільник Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг додав, що Збройні сили України мають сильну міжпартійну підтримку серед союзників по НАТО як в Європі, так і в США. Попри наявність різних голосів і думок щодо підтримки України, додав Столтенберг, залишається переважно політична воля підтримувати Київ.

Источник: Ракурс


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