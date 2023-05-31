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Россия строит базы для хранения трупов погибших оккупантов — разведка
Россия строит базы для хранения трупов погибших оккупантов — разведкаhttps://racurs.ua/n183631-rossiya-stroit-bazy-dlya-hraneniya-trupov-pogibshih-okkupantov-razvedka.htmlРакурс
Росія будує у Курську та Ростові-на-Дону масштабні комплекси для зберігання трупів загиблих у війні проти України загиблих окупантів. Площа кожного об'єкта — понад 4 тис. кв. м.
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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Там констатували, що росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.
До комплексів входитимуть:
пункти для проведення слідчих дій і досліджень над тілами;
рефрижераторні з холодильними камерами на тисячу місць;
склади із трунами й іншим похоронними декораціями;
скорботна зала.
Закладена вартість будівництва комплексу для трупів окупантів у Ростові-на-Дону становить приблизно 600 млн руб. (273 млн грн), у Курську — понад 800 млн руб. (364 млн грн).
Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу (більш як 455 млн грн).
Будівництво цих комплексів на території рф підтверджує факт, що «путінський режим» посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих, — зазначили там.
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