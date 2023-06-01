Люди стучали, а затем произошел взрыв — в Киеве не открыли укрытие во время воздушной атаки

https://racurs.ua/n183648-ludi-stuchali-a-zatem-proizoshel-vzryv-v-kieve-ne-otkryli-ukrytie-vo-vremya-vozdushnoy-ataki.html

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У Деснянському районі Києва у ніч проти 1 червня люди загинули просто на вулиці під час ракетної атаки росії, бо сховище було зачинено. Так стверджують їхні рідні.

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Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло, — розповів «Суспільному» киянин Ярослав, чия дружина загинула на вулиці, коли з дитиною не змогла потрапити в укриття.

Уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина, які теж бігли рятуватись в укриття. Понад десять людей отримали поранення. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці зʼясовувати, чому не було доступу до укриття.

Він назвав це відповідальністю керівника медзакладу та очільника районну. У КМДА нещодавно прокоментували проблему з укриттями в столиці так: «питання не стільки в наявності укриттів, скільки у бажанні спускатися туди».

Охоронець нібито виправдовувався, що в нього хвора нога і він не може швидко ходити, розповіли люди кореспонденту «Радіо Свобода». Люди кажуть, що укриттів в районі більше нема.