Ракурсhttps://racurs.ua/
Люди стучали, а затем произошел взрыв — в Киеве не открыли укрытие во время воздушной атаки
Люди стучали, а затем произошел взрыв — в Киеве не открыли укрытие во время воздушной атаки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183648-ludi-stuchali-a-zatem-proizoshel-vzryv-v-kieve-ne-otkryli-ukrytie-vo-vremya-vozdushnoy-ataki.htmlРакурс
У Деснянському районі Києва у ніч проти 1 червня люди загинули просто на вулиці під час ракетної атаки росії, бо сховище було зачинено. Так стверджують їхні рідні.
.
Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло, — розповів «Суспільному» киянин Ярослав, чия дружина загинула на вулиці, коли з дитиною не змогла потрапити в укриття.
Уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина, які теж бігли рятуватись в укриття. Понад десять людей отримали поранення. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що до поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці зʼясовувати, чому не було доступу до укриття.
Він назвав це відповідальністю керівника медзакладу та очільника районну. У КМДА нещодавно прокоментували проблему з укриттями в столиці так: «питання не стільки в наявності укриттів, скільки у бажанні спускатися туди».
Охоронець нібито виправдовувався, що в нього хвора нога і він не може швидко ходити, розповіли люди кореспонденту «Радіо Свобода». Люди кажуть, що укриттів в районі більше нема.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...