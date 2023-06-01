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Нардеп от "Слуги народа" отказался перейти на украинский в прямом телеэфире
Нардеп от «Слуги народа» отказался перейти на украинский в прямом телеэфире (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183650-nardep-ot-slugi-naroda-otkazalsya-pereyti-na-ukrainskiy-v-pryamom-teleefire-video.htmlРакурс
Народний депутат зі «Слуги народу» Максим Бужанський принципово відмовився перейти на українську мову в ефірі телеканалу «Київ 24», якою він як народний депутат зобовʼязаний говорити.
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В прямому ефірі він почав атакувати ведучого, який зробив зауваження Бужанському з приводу його російської. Бужанський послався на ст. 10 Конституції України, яка гарантує розвиток національних мов в Україні.
14 квітня «Суспільне Новини» також запросило в ефір Бужанського. Він і тоді розмовляв російською.
Бужанський був єдиним, хто не проголосував за закон, який переносив відзначення 9 травня на 8 травня.
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