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Нардеп від "Слуги народу" відмовився перейти на українську в прямому телеефірі
Нардеп від «Слуги народу» відмовився перейти на українську в прямому телеефірі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183650-nardep-vid-slugy-narodu-vidmovyvsya-pereyty-na-ukrayinsku-v-pryamomu-teleefiri.htmlРакурс
Народний депутат зі «Слуги народу» Максим Бужанський принципово відмовився перейти на українську мову в ефірі телеканалу «Київ 24», якою він як народний депутат зобовʼязаний говорити.
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В прямому ефірі він почав атакувати ведучого, який зробив зауваження Бужанському з приводу його російської. Бужанський послався на ст. 10 Конституції України, яка гарантує розвиток національних мов в Україні.
14 квітня «Суспільне Новини» також запросило в ефір Бужанського. Він і тоді розмовляв російською.
Бужанський був єдиним, хто не проголосував за закон, який переносив відзначення 9 травня на 8 травня.
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