Премьер Нидерландов назвал Приднестровье оккупированной россией территорией

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Ракурс

Прем'єр Нідерландів назвав Придністров’я територією під російською окупацією.

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Прем'єр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що лідери прибули на саміт до Молдови, яка зовсім поруч з Україною, де відбувається багато звірств.

І насправді Молдова також частково окупована росією. І те, що ми тут — лідери понад 40 країн — це свідчення, що ми будемо підтримувати цю країну, будемо підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, — сказав прем'єр Нідерландів у спілкуванні зі ЗМІ на початку саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у Молдові.

Рютте розповів, що важливим питанням порядку денного буде військова допомога, у тому числі збільшення кількості ЗРК Patriot, які має Україна.

Тим часом Володимир Зеленський заявив на саміті, що Україна і Молдова будуть разом в Євросоюзі.

Європейська інтеграція України та Молдови призведе до вступу обох держав до ЄС, заявив президент України журналістам у Молдові після двосторонніх переговорів з молдовською колегою Маєю Санду на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Ми говорили про наше європейське майбутнє. Україна сьогодні забезпечує безпеку Молдови, і ми дуже-дуже вдячні за це, — додала Мая Санду.

Вона також підтримала так звану «формулу миру» в українському баченні.

Нагадаємо, 1 червня у Молдові розпочався саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС).

ЄПС — платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи, була запропонована президентом Франції Макроном у травні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

Вперше група зібралася 6 жовтня 2022 року у Празі, Чехія. Окрім держав-членів ЄС, до складу спільноти увійшли Вірменія, Азербайджан, Грузія, Ісландія, Молдова, Туреччина, Україна та Велика Британія. росію та білорусь свідомо усунули від участі.

Другий саміт ЄПС відбувається 1 червня в Молдові. Очікують, що до Молдови прибудуть майже пів сотні європейських президентів і голів урядів. Персональна участь президента України не була офіційно підтверджена до останнього з міркувань безпеки. Сьогодні вранці Зеленський підтвердив свій візит.

На другій зустрічі обговорюватимуть спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов’язані із нею кризи, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав.

В Молдові запровадили безпрецедентні заходи безпеки: на час саміту обмежили роботу транспорту, закрили повітряний простір для всіх цивільних повітряних суден, за винятком літаків офіційних осіб та скасували рух деяких міжнародних потягів. Небо над місцем проведення саміту охоронятимуть літаки дальнього радіолокаційного стеження НАТО.

На саміт прибув й президент України Володимир Зеленський.