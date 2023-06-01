Российская авиация атаковала хлебзавод в Херсонской области

https://racurs.ua/n183668-rossiyskaya-aviaciya-denacificirovala-hlebzavod-v-hersonskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Російська авіація 1 червня атакувала хлібзавод на Херсонщині.

.

По місту Берислав зафіксовано два «прильоти» керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення, повідомив голова Херсонської ОВА.

Армія рф гатила по місту й з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Їй на допомогу прямує карета «швидкої», — зазначив він.

Окрім того, ворожа авіація «кошмарила» й Козацьке Новокаховської громади, — по мирному селищу вдарили трьома керованими авіабомбами. Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.

В Харкові окупанти 1 червня били по промисловому обʼєкту ракетами С-300. У місті пролунали потужні вибухи.

Зафіксовано два влучання в Індустріальному районі Харкова. Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку — попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть, повідомив мер міста Ігор Терехов.