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Російська авіація атакувала хлібзавод на Херсонщині
Російська авіація «денацифікувала» хлібзавод на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183668-rosiyska-aviaciya-denacyfikuvala-hlibzavod-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
Російська авіація 1 червня атакувала хлібзавод на Херсонщині.
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По місту Берислав зафіксовано два «прильоти» керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення, повідомив голова Херсонської ОВА.
Армія рф гатила по місту й з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Їй на допомогу прямує карета «швидкої», — зазначив він.
Окрім того, ворожа авіація «кошмарила» й Козацьке Новокаховської громади, — по мирному селищу вдарили трьома керованими авіабомбами. Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.
В Харкові окупанти 1 червня били по промисловому обʼєкту ракетами С-300. У місті пролунали потужні вибухи.
Зафіксовано два влучання в Індустріальному районі Харкова. Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку — попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть, повідомив мер міста Ігор Терехов.
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