Европарламент принял Акт о производстве боеприпасов

https://racurs.ua/n183674-evroparlament-prinyal-akt-o-proizvodstve-boepripasov.html

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Парламентарі Європейського Союзу підтримали законопроект про нарощування виробництва боєприпасів на території ЄС для поповнення власних запасів та постачання Україні в середньо- та довгостроковій перспективі.

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446 європарламентарів 1 червня ухвалили Акт про підтримку виробництва боєприпасів (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). Проти проголосували 67 депутатів, ще 112 — утрималися, пише DW.

Законодавча пропозиція надходила від Єврокомісії та містить заходи для термінового посилення здатності оборонної промисловості Євросоюзу постачати Україні боєприпаси класу «земля-земля», артилерійські снаряди та ракети. У нарощування їх виробництва передбачається вкласти 500 млн євро до 30 червня 2025 року з фондів ЄС.

Фінансова підтримка виділяється на створення нових виробничих потужностей, оптимізацію, розширення, модернізацію або перепрофілювання наявних потужностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, встановлення транскордонних промислових партнерств, у тому числі державно-приватних, з метою, приміром, забезпечення доступу до стратегічних компонентів та сировини.

Війна рф проти України оголила серйозний наслідок десятиріч недофінансування оборони, що позначилося на промислових потужностях і ланцюжках поставок, — зазначив естонський депутат Свен Міксер.

Таким чином, Європарламент дав зелене світло третій частині плану щодо спільних закупівель боєприпасів у Євросоюзі. Тепер її має схвалити Рада ЄС.

Нагадаємо, у березні верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель представив програму із трьох частин. Йшлося про виділення мільярда євро з Європейського фонду миру (ЄФМ) на поповнення національних резервів країн ЄС, що готові передати боєприпаси ЗСУ. Другий пункт плану передбачає вироблення спільного скоординованого підходу до закупівель артилерійських снарядів для поповнення власних запасів та надання боєприпасів Україні у середньостроковій перспективі. Третя частина плану полягає у нарощуванні потужностей оборонної промисловості в країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій та допомоги Україні.