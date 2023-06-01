Укрытия в Киеве будут постоянно держать открытыми – КГГА

https://racurs.ua/n183676-ukrytiya-v-kieve-budut-postoyanno-otkrytymi-kgga.html

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Укриття в Києві будуть постійно відчиненими. Таке рішення сьогодні оприлюднила Київська міська державна адміністрація. Там пояснили також, що відповідальність за укриття несе балансоутримувач.

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Сьогодні прийнято рішення, щоб укриття були постійно відчиненими. До цього були розмови, що ми не можемо їх тримати постійно відчиненими, бо там зроблені ремонтні роботи і безхатченки будуть організовувати там притулки. Але ми не маємо іншого виходу як тримати їх постійно відчиненими, — вказав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Він додав, що його відомство проводить перевірки укриттів.

Нам відчиняють сховища, з ним все добре. Але під час повітряної тривоги — комендант не приходить і не відчиняє. На наше запитання, чому так відбувається: «вибачте, спав. Вибачте, був в іншому районі під час повітряної тривоги», — пояснив Ткачук.

Також, з його слів, раніше укриття не могли тримати відчиненими «бо там зроблені ремонтні роботи і безхатченки будуть організовувати там притулки. Але тепер немає іншого виходу, як тримати їх постійно у відкритому стані».

КМВА також 2 червня скликає Раду оборони Києва для обговорення стану укриттів.

Нагадаємо, минулої ночі в Києві розпочалася повітряна тривога. За кілька хвилин у Деснянському районі впали уламки збитої ракети. Рф атакувала, зокрема, балістичними ракетами — у таких випадках між початком тривоги і падінням уламків чи ударом мало часу. У Деснянському районі, неподалік зачиненого укриття загинуло троє людей, зокрема дитина.

Мер Києва заявив, що відповідальність несуть керівник укриття — в цьому випадку медзакладу, а також голова району, який має контролювати роботу укриттів.