ЕС работает над 4-летним планом финансирования Украины на десятки миллиардов евро — FT

https://racurs.ua/n183678-es-rabotaet-nad-4-letnim-planom-finansirovaniya-ukrainy-na-desyatki-milliardov-evro-ft.html

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Європейський Союз розробляє план фінансової допомоги Україні до 2027 року, покликаний запевнити Київ у надійності підтримки з боку союзників.

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Про це йдеться в матеріалі Financial Times з посиланням на дипломатів і посадовців ЄС.

Таким планом Європейська комісія має намір відреагувати на критику щодо «безсистемної і непередбачуваної фінансової підтримки» Києва.

План допомоги передбачає чотирирічне фінансування України на «десятки мільярдів» євро. Брюссель сподівається, що нова програма надасть Києву більше впевненості у фінансовій ситуації та заохотить інших союзників, як-то США та Велику Британію, надати подібні довгострокові зобов’язання.

Потреби України дуже великі, і вони потребують більших гарантій. (Із країнами-членами ЄС -ред.) точитиметься велика дискусія, але сильне бажання допомогти Україні все ще присутнє, — зазначив один із європейських дипломатів.

Йдеться, зокрема, про позицію Угорщини, яка вже призупинила попередні раунди фінансування України. Будапешт, граючи на українському питанні, намагається розблокувати мільярди євро заморожених грошей ЄС для власної країни.

План фінансування, який може спричинити новий випуск боргових зобов’язань з боку Єврокомісії, з’явився на тлі перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021−2027 роки, значно виснаженого війною та пов’язаним із нею припливом біженців із України, а також високою інфляцією.

Нагадаємо, цьогоріч ЄС має виплатити Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.