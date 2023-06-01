Зеленский ответил, могут ли ВСУ «действовать» в Приднестровье

https://racurs.ua/n183686-zelenskiy-otvetil-mogut-li-vsu-deystvovat-v-pridnestrove.html

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Президент Володимир Зеленський «вбив» міжнародний формат переговорів по Придністров’ю «5+2», до якого входять представники Молдови, Придністров’я, а також росія, Україна, ОБСЄ (посередники), ЄС і США (спостерігачі). За словами глави держави, після перемоги України у війні проти рф буде створений новий формат щодо врегулювання придністровського конфлікту.

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Ви бачите життя в проекті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проект, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити, — сказав він.

Також Зеленський заявив, що дії ЗСУ у Придністров’ї можливі лише за запитом Кишинева. Він висловив переконання, що проблему невизнаного Придністров’я і об'єднання Молдови буде вирішено після перемоги України. Зеленський спростував чутки, які точаться щодо цього, та виключив односторонні дії України у Придністров’ї.

Україна може реагувати і допомагати, тільки якщо буде запит від влади Республіки Молдови, — заявив він.

Президент додав, що відповідного запиту з боку Молдови не було. Зеленський також підкреслив, що Україна не претендує на території Придністров’я.