МИД Украины ответил на призыв Орбана к мирным переговорам с россией

https://racurs.ua/n183704-mid-ukrainy-otvetil-na-prizyv-orbana-k-mirnym-peregovoram-s-rossiey.html

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Мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із території України.

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Про це 2 червня заявив представник МЗС України Олег Ніколенко.

Його заява прозвучала у відповідь на заклик прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до припинення вогню між сторонами, що воюють.

Припинення вогню без дотримання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, дасть росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014−2022 років, — написав Олег Ніколенко у фейсбуці.

У радіоінтерв’ю, що вийшло в п’ятницю, Орбан виступив за проведення мирних переговорів між Україною і росією до того, як почнеться очікуваний багатьма український контрнаступ.

Перш ніж українці почнуть контратаку, ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб домогтися припинення вогню та початку мирних переговорів, — сказав угорський прем'єр.

При цьому він назвав себе єдиним прем'єром у ЄС, який виступає за мир, і наголосив, що йому доводиться складно.

Проте, за словами представника МЗС України, щоденні російські атаки українськими містами доводять, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну.

Щоб полегшити цю ситуацію, ми закликаємо главу угорського уряду розпочати дію. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви зупинити війну та повернути російську армію на територію росії, приєднатися до міжнародних заходів ізоляції Росії, не підривати єдність у ЄС, — заявив Ніколенко.

У Кремлі також заявили, що не бачать варіантів припинення бойових дій проти України.