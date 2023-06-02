Обвиняемый во взяточничестве депутат Киевсовета выехал за границу при содействии Сил спецопераций

https://racurs.ua/n183706-obvinyaemyy-vo-vzyatochnichestve-deputat-kievsoveta-vyehal-za-granicu-pri-sodeystvii-sil.html

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Депутат Київської міськради Владислав Трубіцин, якого обвинувачують в отриманні 1,39 млн хабаря, виїхав за кордон завдяки сприянню Сил спеціальних операцій ЗСУ. З травня він не з’являється на судові засідання та не виходить на зв’язок.

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У ССО розповіли, що просили начальника ГУР Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох людей як волонтерів благодійного фонду «Рідна Оболонь» для забезпечення ССО «спеціальним обладнанням».

Яким саме — не кажуть, бо це «службова таємниця».

Мета цього звернення — виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду «Рідна Оболонь» та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду. Виїзд потребував виконання ним та групою осіб спеціального завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням. На жаль, характер завдання не може бути розкритим, так як містить дані, що становлять службову таємницю, — зазначив речник ССО у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Вкрай негативно — так у ССО ставляться до того, що Трубіцин скористався «таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернувся в Україну», щоб бути в суді.

«Схеми» змогли дістати цей документ від своїх джерел. Там — Трубіцин та інші люди отримали дозвіл на виїзд на тривалий термін — з 28 січня по 25 травня 2023. Але за цей період депутат виїхав лише раз і не повернувся — ввечері 13 травня. Відтоді він не зʼявляється на судові засідання та не виходить на звʼязок.

Нагадаємо, що Трубіцина і ще п’ятьох осіб НАБУ і САП обвинувачують в одержанні 1,39 млн грн хабара за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. 13 травня 2023 року депутат виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ Дейнеки на підставі листа від очільника ГУР Буданова.