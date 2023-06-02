СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн со счетов "Укртатнафты" 24 февраля 2022 года

https://racurs.ua/n183712-sbu-razoblachila-biznes-partnera-kolomoyskogo-na-kraje-600-mln-so-schetov-ukrtatnafty.html

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СБУ і БЕБ викрили бізнес-партнера Ігоря Коломойського — Михайла Кіпермана — на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти».

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Це сталося у перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну — 24 лютого 2022 року.

В СБУ розповіли, що колишній топменеджмент «Укртатнафти» створив «договір-клон», в якому змінив реквізити отримувача платежу на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

ПАТ «Укртатнафта» перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти.

На момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

Кіперману оголосили підозру з трьома статтями ККУ:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Кіперман втік за кордон. Його планують оголосити в міжнародний розшук.