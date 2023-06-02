Новый хит российской пропаганды - в Украине выращивали напавшую на россию американскую боевую саранчу

https://racurs.ua/n183718-novyy-hit-rossiyskoy-propagandy-v-ukraine-vyraschivali-napavshuu-na-rossiu-amerikanskuu-boevuu.html

Ракурс

Пропагандисти «РИА Новости» розповіли дивовижну історію зі складним сюжетом. У ньому українські бійці вирощували сарану зі США в ангарі, звідки комахи виходили пішки та атакували посіви Луганської області та росії.

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Російське відомство показало на відео жінку у військовій формі з прихованим обличчям, яка нібито знайшла в санстанції «лист» 2019 року. У ньому українських бійців просять «забезпечити супровід вантажу з Вашингтонського дослідницького університету в Міссурі на територію Луганського обласного рибокомбінату».

Далі жінка розповідає, що «заглянула в Інтернет» і виявила, що лабораторія цього університету займається розведенням бойових комах і ставить досліди на сарані в «саперній справі».

Жінка запевняє, що на Луганщині ідеальні умови для «легкого і швидкого» розмноження сарани. Далі жінка ходить по ангару:

Про те, що тут, в ангарі, були личинки сарани, свідчить велика кількість тирси з піском — це субстрат для розвитку личинок або для якогось їх зберігання до потрапляння в живильне середовище, — підсумовує вона.

Відеооператор раптом спрямовує камеру на «крила сарани», які випадково опинилися на підлозі. Також глядачам показали нібито спалену сарану, з якою, за словами жінки, «під впливом хімікатів щось сталося».

Подробиці експансії сарани вражають.

З селітри виготовляли димові шашки, які створювали щільний бар'єр, щоб сарана не літала на вітрі. Місцеві жителі кажуть, що спочатку сарана не літала. У напрямку того потоку (показує рукою — ред.) пішки вийшла. Тобто спочатку не літала, але коли все почало диміти, піднялася [в повітря] і почала летіти в бік лнр і росії.

Жінка запевняє, що такий самий розмір сарани, яка вилетіла у липні, свідчить про її неприродне походження. Як вона сама зазначила, про це їй розповіли «місцеві екологи». Далі російська пропаганда показує нібито свідків нападу сарани. Їхні обличчя були розмиті.