Ракурсhttps://racurs.ua/
Новый хит российской пропаганды - в Украине выращивали напавшую на россию американскую боевую саранчу
Новый хит российской пропаганды — в Украине выращивали напавшую на россию американскую боевую саранчуhttps://racurs.ua/n183718-novyy-hit-rossiyskoy-propagandy-v-ukraine-vyraschivali-napavshuu-na-rossiu-amerikanskuu-boevuu.htmlРакурс
Пропагандисти «РИА Новости» розповіли дивовижну історію зі складним сюжетом. У ньому українські бійці вирощували сарану зі США в ангарі, звідки комахи виходили пішки та атакували посіви Луганської області та росії.
.
Російське відомство показало на відео жінку у військовій формі з прихованим обличчям, яка нібито знайшла в санстанції «лист» 2019 року. У ньому українських бійців просять «забезпечити супровід вантажу з Вашингтонського дослідницького університету в Міссурі на територію Луганського обласного рибокомбінату».
Далі жінка розповідає, що «заглянула в Інтернет» і виявила, що лабораторія цього університету займається розведенням бойових комах і ставить досліди на сарані в «саперній справі».
Жінка запевняє, що на Луганщині ідеальні умови для «легкого і швидкого» розмноження сарани. Далі жінка ходить по ангару:
Про те, що тут, в ангарі, були личинки сарани, свідчить велика кількість тирси з піском — це субстрат для розвитку личинок або для якогось їх зберігання до потрапляння в живильне середовище, — підсумовує вона.
Відеооператор раптом спрямовує камеру на «крила сарани», які випадково опинилися на підлозі. Також глядачам показали нібито спалену сарану, з якою, за словами жінки, «під впливом хімікатів щось сталося».
Подробиці експансії сарани вражають.
З селітри виготовляли димові шашки, які створювали щільний бар'єр, щоб сарана не літала на вітрі. Місцеві жителі кажуть, що спочатку сарана не літала. У напрямку того потоку (показує рукою — ред.) пішки вийшла. Тобто спочатку не літала, але коли все почало диміти, піднялася [в повітря] і почала летіти в бік лнр і росії.
Жінка запевняє, що такий самий розмір сарани, яка вилетіла у липні, свідчить про її неприродне походження. Як вона сама зазначила, про це їй розповіли «місцеві екологи». Далі російська пропаганда показує нібито свідків нападу сарани. Їхні обличчя були розмиті.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...