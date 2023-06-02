ЕСПЧ обязал Украину юридически признать однополые пары

https://racurs.ua/n183717-espch-obyazal-ukrainu-uridicheski-priznat-odnopolye-pary.html

Ракурс

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Україну юридично визнати одностатеві пари.

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Про це написала у своїх соцмережах авторка законопроєкту про реєстровані партнерства, народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун.

У 2014 році одностатева пара Андрій Маймулахін та Андрій Марків подали до ЄСПЛ кілька скарг, вимагаючи офіційного визнання державою та реєстрації стосунків. Тоді вони зробили спільну заяву:

Ми, Андрій Маймулахін та Андрій Марків, знаходимося у сімейних відносинах більше 10 років. Ми живемо як сім’я: в нас є спільна власність, взаємна підтримка та турбота, наші улюблені домашні тварини, зобов’язання один перед одним та відповідальність. Ми ділимо всі радощі і прикрощі, як будь-яка щаслива сім’я. Однак в очах держави ми просто два окремих чоловіки, які, по суті, не мають між собою взаємних прав та обов’язків. Ми не згодні з цим.

І ось тепер Європейський суд з прав людини задовольнив їхню скаргу, визнав Україну винною у порушенні ст. 14 Європейської конвенції з прав людини — заборону дискримінації — у поєднанні зі ст. 8 — право на особисте і сімейне життя.

Своїми рішеннями ЄСПЛ зобов’язав Україну визнати стосунки ЛГБТ пар. А отже Україна, як держава-учасниця Європейської конвенції з прав людини, має ухвалити закон, яким на юридичному рівні визнає одностатеві пари і надати їм можливість реєструвати свої стосунки як сім’ю.

Аналогічні рішення ЄСПЛ виносив щодо інших країн, це стала практика. Такі ж рішення свого часу виконали Італія та Греція. Дуже скоро таке зобов’язання чекає і на Польщу. При цьому суд щоразу аналізує національне законодавство держави: Конституцію, сімейний кодекс, практику національних судів та враховує пояснення уряду держави-відповідачки.

Невиконання рішення Європейського суду з прав людини — це репутаційні ризики для України перед Радою Європи та сигнал для європейських країн, що наша держава не здатна належним чином захистити права людини. Що може вкрай негативно вплинути на нашу інтеграцію в ЄС.

До заявників, які є одностатевою парою, ставилися і, як і раніше, ставляться інакше, ніж до різностатевих пар через відсутність будь-якого юридичного визнання і захисту, доступних для останніх. Єдиною підставою для цієї різниці в поводженні є їхня сексуальна орієнтація", — констатував суд.

У ЄСПЛ вважають, що Україна, як будь-яка інша країна, має вагоме право вживати заходів для захисту традиційних сімей. Водночас суд зауважив, що «концепція сім’ї обов’язково еволюційна» і вже 30 країн-членів Ради Європи узаконили можливість юридичного визнання одностатевих пар.

Зазначимо, 23 травня Європейський суд з прав людини також задовольнив позови восьми одностатевих пар із Румунії.

У Верховній Раді України розглядають законопроект № 9103 «Про інститут реєстрованих партнерств».

Якщо нардепи його підтримають, новий нормативний акт дасть можливість одностатевим парам узаконити свої стосунки. Повноцінним шлюбом, щоправда, таке партнерство не стане — для цього потрібно змінювати Конституцію, ст. 51 якої свідчить, що шлюб «ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка».