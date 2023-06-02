Зеленский - Украина не вступит в НАТО, пока идет война

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський визнав, що Україна не вступить до НАТО, доки йде війна з росіянами.

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Ми люди адекватні і розуміємо, що жодну країну НАТО ми не втягуватимемо у війну. Тому ми розуміємо, що ми не будемо членами НАТО, поки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, а тому, що це неможливо, — цитує Зеленського під час спільного брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві 2 червня сайт Офісу президента.

Зеленський запевнив, що Україна не шукає заміни НАТО.

Як я казав: наведіть мені приклад, яка країна НАТО воює із росією, або на території якої країни НАТО зараз присутні російські війська? Це свідчить про те, що це найкращі гарантії безпеки для України, — зазначив глава держави.

При цьому президент зауважив, що Україна не втягуватиме у війну жодну країну Альянсу, тому чудово розуміє, що не стане членом НАТО, поки триває війна з росією.

За словами Володимира Зеленського, на сьогодні гарантіями безпеки для нашої держави є санкції, фінансові гарантії, зброя тощо.

Це те, що є сьогодні не в документах, а в реальності. І якщо ми хочемо мати гарантії на папері, то має бути чітко вказано, що ці гарантії безпеки діють для України доти, поки країна не отримає головних гарантій безпеки, а саме — членства в НАТО, — наголосив президент.

Україна є кандидатом на вступ до НАТО та ЄС, проте на Заході побоюються встановлювати офіційні терміни вступу, оскільки війна продовжується. Вступ до НАТО означає, що Україна поширюватиме п’яту статтю про колективну оборону, яка зобов’язує членів альянсу захищати країну у разі нападу на неї.

Напередодні Зеленський заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові, що сумніви, які європейські лідери висловлять перед ухваленням Києва до НАТО, підштовхнуть росію до нападу на більшу кількість країн.