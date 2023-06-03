Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n183728-zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-ukrainy-k-kontrnastupleniu.html

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Україна готова до контрнаступу, щоб звільнити свою територію від російських окупантів.

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Сили оборони отримали не все озброєння, на яке сподівалися, але чекати більше не можна. Військова операція може зайняти тривалий час та дорого обійтися Україні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові, — зазначив він.

Також глава держави зазначив, що зараз росія має перевагу у повітрі, а відсутність в України захисту від ворожої авіації означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу.

Зеленський наголосив, що Україні потрібні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту як цивільного населення, так і воїнів на передовій.

Нагадаємо, в Україні вже кілька тижнів триває процес із розмінування перед контрнаступом Сил оборони. Території розміновуються вручну у нічний час. Також ЗСУ використовують спеціально модифіковані машини західного та радянського зразка.

Джерело: The Wall Street Journal