Воздушно-десантные войска рф сильно деградировали. Фото:

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Регулярна армія росії заходить у Бахмут, все більше замінюючи найманців приватної військової компанії «Вагнер» на позиціях у цьому місті.

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Тому на цьому напрямку з’являється все більше російських окупантів з підрозділів «ВДВ» рф. Зараз у сектор перекинули частини 76-ї та 106-ї дивізій та ще дві додаткові окремі бригади цих військ. Саме тому в Бахмуті ці підрозділи починають відігравати все більш вагому роль. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 3 червня.

За інформацією британської розвідки, за час війни з Україною російські десантні війська сильно деградували та втратили свій «елітний» статус. Однак, навіть з огляду на це, командування рф намагалося берегти частину цього більш професійного резерву.

Британці вважають, що нинішній стан російських десантних підрозділів може загрожувати окупантам проблемами в обороні.

Оскільки зараз їх довелося розгорнути для утримання лінії фронту у Бахмуті, ймовірно, російські сили загалом будуть мати менше можливостей реагувати на труднощі на оперативному рівні, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ISW заявляли, що приватна військова компанія «Вагнера», батальйон «Спарта», а також оперативно-тактичні бойові з'єднання «Каскад» та «Русич» розпочали суперечки ще до помітних успіхів на фронті.