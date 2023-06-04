Пожар под Киевом, скриншот видео

https://racurs.ua/n183762-pod-kievom-likvidirovali-masshtabnyy-pojar-foto-video.html

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Під Києвом сьогодні, 4 червня, спалахнула масштабна пожежа, над місцем інциденту піднімався потужний стовп диму чорного кольору.

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Причиною пожежі стало загоряння пластикових труб та шин. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ДСНС Київщини.

Зазначається, що об 11.52 до рятувальників надійшло повідомлення про про загоряння на території приватного земельного паю. поблизу села Лютіж.

До місця виклику направлено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горять пластикові труби, шини та сміття, — вказано в повідомленні.

Пожеж було локалізовано о 12.49, повністю ліквідовано о 13.00. Причини її виникнення встановлюються.

У прес-службі поліції Київщини зазначають, що потерпілі внаслідок цієї пожежі відсутні.