Ракурсhttps://racurs.ua/
Полицейские предотвратили взрыв в Киеве, фото: МВД
В Киеве полицейские вынесли из горящего здания вражеский боеприпас (ФОТО)https://racurs.ua/n183747-v-kieve-policeyskie-vynesli-iz-goryaschego-zdaniya-vrajeskiy-boepripas-foto.htmlРакурс
У Києві поліцейські запобігли вибуху, винісши з палаючої будівлі нездетонований уламок ворожого дрона.
.
Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці МВС.
Поліцейські-вибухотехніки, Тарас Дмитрук та Роман Хоменко, зробили героїчний вчинок, винісши боєприпас з палаючої будівлі у Києві. Вони попередили масштабний вибух, — наголошують у МВС.
Подія сталася у Голосіївському районі Києва, де в ході чергового обстрілу міста у будівлю однієї з фабрик впав уламок дрона, внаслідок чого сталося займання.
У вогні залишилася нездетонована бойова частина безпілотника. При високій температурі боєприпас міг здетонувати у будь-який момент та призвести до потужного вибуху із тяжкими наслідками, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що після падіння уламків дрона на місці інциденту негайно прибули всі екстрені служби, у тому числі поліцейські-вибухотехніки.
Вони ризикували власним життям, щоб уникнути масштабного вибуху і врятувати безліч людей. Ми дякуємо їм за їхню важливу роботу та мужність, — наголошують у МВС.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...