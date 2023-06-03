Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Полицейские предотвратили взрыв в Киеве, фото: МВД

В Киеве полицейские вынесли из горящего здания вражеский боеприпас (ФОТО)

3 июн 2023, 22:00
999

У Києві поліцейські запобігли вибуху, винісши з палаючої будівлі нездетонований уламок ворожого дрона.


.

Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці МВС.

Поліцейські-вибухотехніки, Тарас Дмитрук та Роман Хоменко, зробили героїчний вчинок, винісши боєприпас з палаючої будівлі у Києві. Вони попередили масштабний вибух, — наголошують у МВС.

Подія сталася у Голосіївському районі Києва, де в ході чергового обстрілу міста у будівлю однієї з фабрик впав уламок дрона, внаслідок чого сталося займання.

У вогні залишилася нездетонована бойова частина безпілотника. При високій температурі боєприпас міг здетонувати у будь-який момент та призвести до потужного вибуху із тяжкими наслідками, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що після падіння уламків дрона на місці інциденту негайно прибули всі екстрені служби, у тому числі поліцейські-вибухотехніки.

Вони ризикували власним життям, щоб уникнути масштабного вибуху і врятувати безліч людей. Ми дякуємо їм за їхню важливу роботу та мужність, — наголошують у МВС.

Поліцейські запобігли вибуху в Києві, фото: МВС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров