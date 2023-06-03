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Поліцейські запобігли вибуху в Києві, фото: МВС
У Києві поліцейські винесли з палаючої будівлі ворожий боєприпас (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183747-u-kyievi-policeyski-vynesly-z-palauchoyi-budivli-vorojyy-boieprypas-foto.htmlРакурс
У Києві поліцейські запобігли вибуху, винісши з палаючої будівлі нездетонований уламок ворожого дрона.
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Про це сьогодні, 3 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці МВС.
Поліцейські-вибухотехніки, Тарас Дмитрук та Роман Хоменко, зробили героїчний вчинок, винісши боєприпас з палаючої будівлі у Києві. Вони попередили масштабний вибух, — наголошують у МВС.
Подія сталася у Голосіївському районі Києва, де в ході чергового обстрілу міста у будівлю однієї з фабрик впав уламок дрона, внаслідок чого сталося займання.
У вогні залишилася нездетонована бойова частина безпілотника. При високій температурі боєприпас міг здетонувати у будь-який момент та призвести до потужного вибуху із тяжкими наслідками, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що після падіння уламків дрона на місці інциденту негайно прибули всі екстрені служби, у тому числі поліцейські-вибухотехніки.
Вони ризикували власним життям, щоб уникнути масштабного вибуху і врятувати безліч людей. Ми дякуємо їм за їхню важливу роботу та мужність, — наголошують у МВС.
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