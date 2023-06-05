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В Калужской области рф упали два неизвестных беспилотника
В Калужской области рф упали два неизвестных беспилотника (ФОТО)https://racurs.ua/n183781-v-kalujskoy-oblasti-rf-upali-dva-neizvestnyh-bespilotnika-foto.htmlРакурс
В росії на трасі М3, що веде від москви до державного кордону з Україною (більш відома як Київське шосе), у понеділок, 5 червня впали два невідомі безпілотники.
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Про це повідомив губернатор Калузької області рф Владислава Шапші.
Сьогодні вранці на автодорозі М3 «Україна» на 299 км (Жиздра) та на 283 км (Думінічі) впали 2 БПЛА, — написав він.
З його слів, детонації нібито не сталося, але територію вже оточили і на місці проводяться оперативно-технічні заходи.
Через надзвичайну подію росіяни організували об’їзд того місця, де «приземлилися» дрони.
Нагадаємо, раніше пропагандистські ЗМІ рф повідомили, що в Курській області збили дрон, який нібито належав бригаді «Азов» Національної гвардії України.
Атаки невідомих дронів відбуваються не лише у прикордонних районах росії, а й поблизу москви.
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