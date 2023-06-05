В Калужской области рф упали два неизвестных беспилотника

https://racurs.ua/n183781-v-kalujskoy-oblasti-rf-upali-dva-neizvestnyh-bespilotnika-foto.html

Ракурс

В росії на трасі М3, що веде від москви до державного кордону з Україною (більш відома як Київське шосе), у понеділок, 5 червня впали два невідомі безпілотники.

.

Про це повідомив губернатор Калузької області рф Владислава Шапші.

Сьогодні вранці на автодорозі М3 «Україна» на 299 км (Жиздра) та на 283 км (Думінічі) впали 2 БПЛА, — написав він.

З його слів, детонації нібито не сталося, але територію вже оточили і на місці проводяться оперативно-технічні заходи.

Через надзвичайну подію росіяни організували об’їзд того місця, де «приземлилися» дрони.

Нагадаємо, раніше пропагандистські ЗМІ рф повідомили, що в Курській області збили дрон, який нібито належав бригаді «Азов» Національної гвардії України.

Атаки невідомих дронів відбуваються не лише у прикордонних районах росії, а й поблизу москви.