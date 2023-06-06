ООН отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, но не вспомнила россию

https://racurs.ua/n183824-oon-otreagirovala-na-podryv-kahovskoy-ges-no-ne-vspomnila-rossiu.html

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Київ критикує ООН за святкування дня російської мови на тлі підриву Каховської ГЕС. МЗС України обурене рішенням ООН відзначити день російської мови на тлі підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Омбудсмен вважає, що у такий спосіб ООН заохочує росіян до більшої жорстокості.

Через дев’ять годин після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, ООН вирішила відреагувати на це, жодним чином не згадавши росії.

Користувачів мережі ця заява обурила. Вони запропонували ООН «далі святкувати День російської мови», «далі не говорити про екоцид» та жартівливо зазначили, що «про таке нетактовно писати у день російської мови».

Люди запевнили, що цей допис «не допоможе ООН зберегти репутацію», оскільки вона «не називає того, від кого треба захищати людей», маючи на увазі росію.

Нагадаємо, що уранці в ООН вирішили привітати росіян з Днем росмови в цій організації.

Офіційний твіттер-акаунт України теж «привітав» ООН з днем російської мови.

Тим часом Україна ініціює засідання Радбезу ООН через підрив Росією Каховської ГЕС. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив «Суспільному», що Україна вже направила до Радбезу терміновий запит і очікує на нього відповідь.

Також в МЗС повідомили, що «питання російського теракту» підійматимуть на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ та долучатимуть Механізм цивільного захисту ЄС.

Крім того, Україна вимагатиме від Заходу нових санкцій проти рф через злочин, який її військові здійснили у ніч проти 6 червня.