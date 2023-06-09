Байден и Сунак подписали Атлантическую декларацию

https://racurs.ua/n183908-bayden-i-sunak-podpisali-atlanticheskuu-deklaraciu.html

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Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак і президент США Джо Байден домовилися про створення першого свого роду економічного партнерства під назвою Атлантична декларація за результатами своєї зустрічі у Вашингтоні.

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Це не повноцінний договір про вільну торгівлю між двома країнами, який обіцяла Консервативна партія у своєму передвиборчому маніфесті напередодні загальних виборів 2019 року.

Проте Байден і Сунак домовилися про план дій у рамках нового партнерства, з подробицями якого Даунінг-стріт вже ознайомила Бі-бі-сі. Цей план, зокрема, включає такі важливі пункти:

Зниження вразливості ланцюжків поставок у галузі життєво важливих технологій;

Підтримка чистих джерел енергії з далеким прицілом на повну відмову від шкідливих викидів, у тому числі нове партнерство у галузі цивільних ядерних технологій;

створення нового «Інформаційного мосту» між США та Великою Британією, щоб полегшити обмін даними між 55 тис. британських компаній та сертифікованими американськими організаціями «без зайвої бюрократії»;

Проведення вже цього року у Великій Британії Міжнародного саміту з питань безпечного застосування штучного інтелекту з метою активізації міжнародних зусиль з управління та контролю за новими технологіями штучного інтелекту;

Розширення співробітництва з метою завадити «ворожим країнам» розробляти та застосовувати технології, здатні завдати шкоди Америці чи Британії;

Нарощування досліджень та співробітництва в інтересах забезпечення лідерства США та Великої Британії у ключових технологіях майбутнього, таких як штучний інтелект, 5G та 6G, квантові технології, напівпровідники та біоінженерія.

Крім того, Байден та Сунак заявили про спільну допомогу Україні.

Вперше за півстоліття ми бачимо війну на Європейському континенті, і, як це було раніше, США та Великобританія об'єдналися, щоб підтримати Україну, обстоюючи цінності демократії та свободи, щоб зробити все, щоб вони перемогли. І я знаю, ми це зробимо, — зазначив прем'єр Сунак.

Президент США додав:

Разом ми надаємо економічну, гуманітарну та безпеку допомогу Україні у її боротьбі проти жорстокого вторгнення з росії.